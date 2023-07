Continua a correre il turismo a Milano: record assoluto a maggio 2023

Continua a crescere il turismo a Milano: il 2023 si conferma da record, con oltre 4 milioni di arrivi in città nei primi sei mesi dell'anno, e 5,5 milioni considerando tutta la città metropolitana. E il mese di maggio è il migliore di sempre, con 790mila presenze in città (+22% rispetto al 2019, anno pre-pandemia Covid) e 1 milione e 96mila nell'area urbana (+15% rispetto al 2019). Anche il mese di giugno chiude in crescita rispetto al 2019: quasi 753mila gli arrivi in città (+18% sul 2019) e 1 milione e 34mila nell'area urbana (+11%).

"Il superamento, ogni mese, dei livelli pre-Covid, con lo storico picco di arrivi a maggio, dimostra che Milano non ha perso d'interesse nel periodo pandemico", commenta Martina Riva, assessora al turismo: "Anzi, il dinamismo, la contemporaneità, l'innovazione e l'apertura che contraddistinguono la nostra città e la fanno essere un punto di riferimento in numerosi settori, dalla moda al design, dallo sport alla tecnologia, dalla cultura all'intrattenimento, all'editoria, al food, contribuiscono in maniera significativa ad accrescere la sua attrattività, confermandola meta e destinazione turistica da non perdere".

Eventi estivi

Al successo hanno contribuito gli eventi, tornati in presenza, e le campagne di comunicazione promosse all'estero e in Italia col brand YesMilano. L'estate del 2023 si preannuncia con appuntamenti di potenziale richiamo: la coppa del mondo di ginnastica ritmica (21-23 luglio), i mondiali di scherma (22-30 luglio) e gli europei di sport equestri (a cavallo tra agosto e settembre).