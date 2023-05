A Milano sono tornati i turisti: 2023 da record

Più di 2 milioni e mezzo di visitatori a Milano dall'inizio dell'anno a fine aprile 2023. Un record di turisti, superiore ai numeri prima della pandemia covid. E, considerando l'hinterland, i visitatori salgono a 3,5 milioni. Le cifre sono state fornite da Martina Riva, assessora al turismo del Comune di Milano, che non ha mancato di sottolineare un numero di arrivi superiore anche al 2019, che era stato un anno di per sé eccellente per il turismo milanese. La crescita riguarda sia il periodo complessivo sia ciascuno dei mesi.

A Milano città, a gennaio, sono state registrate 541.949 presenze (+11% rispetto al 2019), a febbraio 570.636 (+14%), a marzo 661.140 (+11%) e ad aprile, mese del Salone del Mobile, 744.280 (+25%). Invece, compliessivamente nell'area metropolitana, gli arrivi a gennaio sono stati 735.915 (+3% sul 2019), 793.459 a febbraio (+6%), 904.664 a marzo (+4%) e 1.023.864 ad aprile (+17%).

Buon segnale per realtà economiche

"Questi numeri - ha commentato Riva - sono una boccata di aria fresca per il settore turistico che ha tanto sofferto nel periodo pandemico e un buon segnale per le tante realtà economiche che animano la città, anche in vista dei grandi eventi internazionali e sportivi che nei prossimi mesi e anni vedranno la nostra città protagonista. Il lavoro di promozione svolto dal Comune, insieme a Milano&Partners con il brand YesMilano, in sinergia con i nostri stakeholders, sta dando i suoi importanti frutti".