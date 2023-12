Quasi 600mila visitatori al museo della scienza e tecnologia

Sono stati 580mila i visitatori del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano nel 2023, anno del 70esimo 'compleanno'. Una crescita di +45% rispetto al 2022. Il pubblico straniero è stato il 46% del totale, dunque quasi la metà. 70mila persone sono state ospiti di eventi, 40mila coloro che hanno partecipato alle attività nei laboratori interattivi e alle visite guidate.

Nel 2023, il museo è tornato ad accogliere le scolaresche, a pieno regime per la prima volta dopo il 2019 a causa della pandemia Covid. I gruppi scolastici che hanno visitato il museo sono stati più di 4mila, con corsi di formazione a oltre 500 insegnanti. Tra i successi del 2023, i restauri della Tenda Rossa (testimonianza della spedizione al Polo Nord guidata da Umberto Nobile) e della Sala del Cenacolo, nuove installazioni di arte digitale, l'incontro con Samantha Cristoforetti (astronauta dell'Agenzia spaziale europea) con insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie, il progetto 'Fatti per Capire', curato da Barbara Gallavotti e realizzato dal museo, nato per contribuire allo sviluppo della cittadinanza scientifica.

"Il 2023 ha visto il consolidarsi dell’alto livello di offerta culturale e di servizi da parte del museo, il cui risultato è dovuto a una crescita concreta e continua di tutti gli asset della nostra organizzazione", ha detto Fiorenzo Galli, direttore generale del museo: "Abbiamo continuato a lavorare sul nostro capitale umano e sulle sue competenze; ci siamo dedicati con attenzione a un mercato reattivo di ottime imprese, portando a collaborare con noi partner privati di alto livello; abbiamo migliorato i nostri processi gestionali e organizzativi per rendere più facile e proficuo collaborare con noi; abbiamo avuto particolare cura per tutte le infrastrutture avendo nel Comune di Milano, proprietario dell’immobile, un ottimo interlocutore. Grazie a questo continuo impegno verso e con i nostri 95 professionisti e 65 animatori scientifici, il contributo del Mmseo alla crescita della cittadinanza scientifica e il processo di orientamento per le nuove generazioni sono ancora aumentati, con grande soddisfazione da parte nostra e, numeri alla mano, di tutti i nostri interlocutori".