330mila visitatori in 30 giorni: successo per la pista di ghiaccio in Stazione Centrale

La pista di pattinaggio sul ghiaccio in Stazione Centrale a Milano, chiusa domenica 7 gennaio, ha registrato 330mila presenze, tra pattinatori e visitatori, durante i 30 giorni in cui è rimasta aperta. Il dato supera quello del 2022 (300mila presenze). Secondo le rilevazioni di Grandi Stazioni Retali, gli under 30 hanno costituito oltre il 50% dei visitatori, un dato che supera di molto la presenza abituale della stessa fascia d'età negli spazi interni alla stazione.

La manifestazione (non solo la pista di ghiaccio, ma anche gli eventi correlati) è stata caratterizzata dall'attenzione alla sostenibilità, con l'uso di energia elettrica prodotta a partire da fonti totalmente rinnovabili. E, durante tutto il mese, sono stati raccolti oltre 500 giocattoli, poi donati all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi come gesto solidale.