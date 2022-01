A Milano si recuperano rifiuti elettronici pari al peso di due Torri Eiffel

La città metropolitana di Milano è la prima in Lombardia per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici. Sono oltre 17 mila le tonnellate gestite nel 2021, in crescita del 14 per cento rispetto all'anno precedente. E' l'equivalente del peso di due Torri Eiffel e rapppresenta un risparmio di circa 103 mila tonnellate di anidride carbonica non emesse in atmosfera, nonché oltre 24 milioni di kw/h di energia elettrica risparmiati. Lo rende noto il consorzio Erion, un grande sistema multi-consortile no profit per la gestione dei rifiuti elettronici e delle materie prime che li compongono.

Rame pari a 410 km di cavi

Dalle oltre 17 mila tonnellate sono state ricavate più di 9 mila tonnellate di ferro (per dare un'idea: 26 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele), più di 2 mila tonnellate di plastica (pari a 810 mila sedie), 365 tonnellate di rame (pari a circa 410 km di cavi), 300 tonnellate di alluminio (pari a circa 360 mila moka da caffè). Le 103 mila tonnellate di anidride carbonica risparmiate sono quelle che verrebbero assorbite in un anno da un bosco di 100 chilometri quadrati, 270 volte più grande del parco Sempione, mentre gli oltre 24 milioni di kw/h di energia elettrica risparmiati si possono paragonare ai consumi domestici annui di una città di 22 mila abitanti.

La seconda provincia lombarda è Brescia con quasi 7 mila tonnellate di rifiuti elettronici recuperati nel 2021, la terza è Como con oltre 4 mila tonnellate. In fondo alla classifica, Cremona e Como. Tra i rifiuti elettronici domestici a Milano, prevalgono lavatrici, lavastoviglie, forni, cappe, stufe elettriche, boiler e microonde (9 mila tonnellate), e poi frigoriferi e congelatori (4.500 tonnellate), tv e monitor (2.300 tonnellate), piccoli elettrodomestici (930 tonnellate) e sorgenti luminose (4 tonnellate).

La concorrenza illegale

A livello nazionale la Lombardia è al primo posto con oltre 47 mila tonnellate gestite. In tutta Italia il sistema Erion ha gestito 288 mila tonnellate di rifiuti elettronici, con una crescita inferiore al +14 per cento milanese. Secondo Erion, questo è dovuto anche alla crescita del valore delle materie prime (+60 per cento annuo nel caso del ferro) che favorisce il mercato parallelo, anche illegale, dei rifiuti elettronici. "II risultati 2021 evidenziano ancora una volta che il fenomeno dei flussi paralleli, non contrastato da adeguati controlli, impedisce all’Italia di raggiungere il target di raccolta fissato dall’Unione Europea", commenta Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee.