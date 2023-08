Reddito di cittadinanza, l'sms dell'addio: a Milano in 3mila senza il sussidio

In 3mila senza il sussidio. A Milano sono circa 3mila i percettori del reddito di cittadinanza che rischiano di perderlo e che hanno ricevuto nei giorni scorsi l'sms dell'Inps che li informa della sospensione. Su un totale di circa 20mila in città che percepiscono il sussidio, solo 680 risultano occupabili.

Coloro che non risultano occupabili "sono persone che vivono una condizione di estrema fragilità - ha spiegato l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè in una intervista a Radio Popolare -, con bisogno di sostegno e accompagnamento. Quindi ne viene fuori uno spaccato di povertà assoluta nella nostra città che è aumentata come in tutta Italia".

"La misura del reddito di cittadinanza con tutti i limiti ha comunque ridotto l'aumento della povertà assoluta, perché parliamo di persone fragili senza possibilità di rientrare nel mondo del lavoro e che hanno bisogno di sostegno", ha rimarcato Bertolè, sottolineando che palazzo Marino abbia lavorato per settimane per convocare in tempo, con circa 163 incontri al giorno, i 3mila nuclei che hanno ricevuto l'sms.

Nel mese di maggio l'amministrazione ha scoperto di avere poche settimane di tempo per valutarli tutti e dare una risposta sull'assegno. Su 3mila se ne sono presentati 2mila e di questi 680 sono stati valutati occupabili. "In 19 giorni abbiamo fatto contattare dai servizi sociali 3mila persone che sono state tutte incontrate - ha spiegato ancora l'assessore -. Abbiamo fatto una valutazione che ha consentito ai milanesi che, non avendo carichi di cura ma erano considerate fragili dai nostri servizi, di mantenere il reddito. Ma questo è stato un lavoro pazzesco che abbiamo fatto per evitare che queste persone perdessero l'assegno e anche per evitare che gli assistenti sociali venissero esposti a una situazione di rischio, perché in qualche modo il governo con questo poco tempo messo a disposizione ha scaricato di fatto sui Comuni questo compito, da assolvere in pochissime settimane. C'è stato un modo un po' propagandistico di tagliare le risorse e - ha concluso Bertolè - di scaricare la responsabilità di questo taglio ai comuni".