Stadio San Siro, polemiche del "Sì Meazza" sul dibattito pubblico

Mentre non si sa ancora nulla sui due referendum cittadini (vincolanti) sul destino di San Siro, per i quali sono state raccolte le prime firme e si attende il parere dei garanti comunali, va avanti la procedura per il dibattito pubblico (non vincolante), prima non gradito al sindaco Beppe Sala e poi accettato dal comune di Milano anche perché previsto dalla legge. Il dibattito pubblico dovrebbe partire nel mese di luglio ed è stato fortemente attaccato da Luigi Corbani, vice sindaco di Milano negli anni '80 col Pci, ora in prima linea nella difesa dello stadio con il comitato Sì Meazza (insieme al promoter Claudio Trotta di Barley Arts). Comitato che ha tenuto un'assemblea all'Anteo nel weekend.

Secondo Corbani, il dibattito pubblico sarebbe uno spreco di risorse (quasi 250 mila euro). Alcuni temono poi che potrebbe anche vanificare i referendum stessi, anche se questa ipotesi appare improbabile perché non c'è una incompatibilità teorica tra i due strumenti. Gli animi sono comunque surriscaldati. Quello che si teme è che, dal dibattito pubblico, emerga un sostanziale via libera al nuovo stadio, voluto fortemente da Milan e Inter, e che questo sia poi usato come argomento anti-referendario.

Gabriele Mariani, ex candidato sindaco della sinistra, ha dichiarato che sarebbe pronto ad incatenarsi davanti a Palazzo Marino se il comune dovesse impedire lo svolgimento dei referendum.