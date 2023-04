Il centro-destra: "A Milano referendum sui monopattini come a Parigi"

Nessun argomento nella politica milanese sembra tanto divisivo quanto i monopattini. C'è chi, come Vittorio Feltri, li considera "zanzare a rotelle" (qualunque cosa voglia dire) e chi ne elogia il potenziale nel rendere la città sempre meno inquinata. Le vie di mezzo non sono ammesse. E oggi c'è chi addirittura chiede un referendum popolare per bandirli dalla città.

"Si faccia un referendum sui monopattini"

A firmare la richiesta di una consultazione elettorale è il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, che scrive: "A Parigi, si è trasformato in un plebiscito contro i monopattini a noleggio il referendum che si è svolto sugli 'scooter' elettrici ieri; infatti, allo stesso, hanno partecipato oltre 100mila parigini ed il 90% ha votato a favore del divieto di noleggio degli scooter e monopattini. Anche la città francese si è accorta che il mezzo, più che snellire il traffico e diminuire lo smog, è spesso causa di disagi e, molte volte, anche di incidenti mortali. A Milano l’unico, ancora, a non essersene accorto è il sindaco, assieme alla sua Giunta, che continuano imperterriti a trasformare le città in piste ciclabili oscene e pericolose che (...) spesso causano feriti e morti". "L'amministrazione di centrosinistra - continua l'ex assessore lombardo alla sicurezza - faccia subito un referendum, come hanno fatto i colleghi di Parigi e in particolare la sindaca Hidalgo".

Dello stesso avviso è l'attuale assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa (FdI), il quale in una nota commenta: "Il referendum di Parigi che ha sancito lo stop al noleggio dei monopattini elettrici deve essere uno spunto di riflessione anche per la città di Milano. L’uso sconsiderato dei monopattini, frutto delle scriteriate politiche green di Sala, oltre ad aumentare i profitti delle società di noleggio, ha chiaramente provocato una crescita degli incidenti come dimostrano i dati di Areu e dei pronto soccorso cittadini”. “Dal 1° giugno 2020 a oggi, secondo i dati Areu, a Milano ci sono stati ben 1746 incidenti su monopattino che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori – prosegue La Russa -. L’allarme riguarda non soltanto il numero dei sinistri ma anche le loro conseguenze che comprendono, nella maggior parte dei casi, traumi cranici anche gravi come hanno confermato i dirigenti dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano durante la Giornata della Sicurezza Stradale che si è svolta lo scorso 15 dicembre a Palazzo Lombardia. Un costo anche sociale che andrebbe valutato”.

"Il centro destra è fermo alle caverne"

In difesa della mobilità sostenibile la maggioranza del Comune di Milano. "Credo che i monopattini dovrebbero essere tra le scelte che un'amministrazione attua senza necessità di ricorrere a un referendum - afferma il consigliere comunale della lista Sala, Marco Mazzei -. La mobilità dovrebbe essere un elemento della politica di un'amministrazione che ha un certo modello di città in mente e quindi un modello con meno automobili (...). Quindi, pur essendo molto favorevole ai referendum, credo che su temi come questi, fondanti delle politiche di un città, un'amministrazione debba prendersi le responsabilità delle proprie scelte: i monopattini sono un elemento di scelta e mi colpisce che sia fatto ricorso allo strumento della consultazione popolare. Sulla specifico dei risultati della consultazione di Parigi poi si deve considerare che partecipa e va a votare sempre chi è particolarmente motivato". "C'è chi considera i monopattini un'emergenza, ma non è così, in quanto gli allarmismi sono privi di fondamento: non è vero che ci sia un tasso di incidentalità più alto rispetto ad altri mezzi, anzi, considerando poi i chilometri percorsi e gli utilizzatori risulta il mezzo più sicuro che circola sulle nostre strade e, inoltre, non è vero che ci sia un'emergenza sulla gestione degli spazi che occupano", continua Mazzei.

"Il centrodestra non perde il pelo dell'uomo delle caverne ma neanche il vizio di non aver alcuna attenzione al mondo giovane e alle sue esigenze - afferma Nicola Di Marco, capogruppo M5S in Consiglio regionale -. Infatti parliamo di un mondo costituito da nuove aziende e con nuove opportunità di lavoro da offrire. Una battaglia tutta politica quella contro il monopattino, un mezzo di trasporto sostenibile, reo di essere stato introdotto in Italia dal Movimento Cinque Stelle. Quello che dovrebbe fare La Russa è altro, bensì, concentrare gli sforzi sull'educazione stradale nelle scuole e tutelare la sicurezza dei lombardi con formazione e prevenzione". "L'uso di questo mezzo ecologico - prosegue il consigliere pentastellato - non è 'scriteriato' ma una valida alternativa per alleggerire il traffico cittadino e l'aria irrespirabile che opprime la città".