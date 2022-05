Ucraina, "Azov non è nazista, è una fake news": manifestazione a Milano

"I nostri militari hanno bisogno di essere evacuati adesso". Lo ripetono le donne ucraine scese in piazza Duomo a Milano, lunedì 9 maggio, per "sfatare le bugie sul battaglione Azov che difende eroicamente la città di Mariupol dal primo giorno di guerra". Una manifestazione che cade mentre, in Ucraina, si celebra la vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. L'attivista Victoriia Lapa ha detto in piazza che "la storia purtroppo si ripete. E purtroppo si ripete con l'atrocità che il popolo ucraino ha subito durante la seconda guerra mondiale, quando abbiamo combattuto con la Russia, che adesso ripete quella storia vergognosa e la strumentalizza usandola come pretesto contro l'Ucraina".

La manifestazione aveva l'obiettivo di sfatare l'idea che il reggimento Azov, da anni inquadrato nell'esercito ucraino, sia di stampo nazista: "Ci sono tante notizie false su Azov", ha proseguito Victoria, che a Milano è fellow all'università Bocconi: "E' importante che il mondo capisca che c'è tanta propaganda per avere un pretesto per attaccare l'Ucraina".

Azov parte come battaglione, nato nel 2014 per raccogliere volontari che si sono uniti per difendere il paese, di varia estrazione tra cui anche di estrema destra. Ma, nel novembre del 2014, è entrato a fare parte della guardia nazionale ucraina come reggimento, ed è sotto lo statuto disciplinare dell'esercito. Ora nel reggimento non ci sono combattenti stranieri e non tutti possono entrarvi. "Ma soprattutto - ha concluso - non ci sono nazisti. Loro sono patrioti pronti a sacrificare la loro vita per la nostra patria. Ci sono persone di varie origini etniche, di varie fedi religiose e di varie estrazioni politiche".

La petizione

E' intervenuta anche Tetyana Bezruchenko, cofondatrice del portale informativo 'Forza Ucraina', originaria di Mariupol (sua madre è riuscita a scappare dopo due mesi e ora si trova a Milano con la figlia): "A Mariupol non ci sono solo combattenti di Azov, ma anche altre forze come la guardia di frontiera, la marina militare e la polizia nazionale". Per tutti gli oltre duemila difensori della città, asserragliati nelle acciaierie Azovstal, gli ucraini invitano anche da Milano a firmare una petizione per chiedere l'evacuazione.