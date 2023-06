Regione Lombardia contro Trenord: "Basta guasti continui e disagi"

Palazzo Lombardia (di nuovo) contro Trenord, l'azienda di trasporto che è in mano anche alla stessa Regione. Dopo le prime critiche, ora l'assessore ai Trasporti Franco Lucente si scaglia contro i vertici della società con una lettera dai toni molto duri, in cui sostanzialmente viene detto che disagi, cancellazioni e guasti continui non possono e non devono più essere la norma.

Nella missiva l'assessore lombardo (FdI) afferma di essere "dispiaciuto per il servizio offerto ai lombardi", anche per via dei guasti, cancellazioni e ritardi che negli "ultimi giorni che stanno creando notevoli difficoltà ai viaggiatori". "Mi duole constatare, purtroppo, che le difficoltà sono in costante aumento - lamenta Lucente - nonostante l’ingente piano di Regione che prevede entro il 2025 l’entrata in servizio di 222 nuovi treni. Ritardi, soppressioni e cancellazioni di treni già pronti a partire stanno crescendo di giorno in giorno, con evidente disagio per gli utenti. E poi guasti tecnici a ripetizione, come porte che non si chiudono, impianti di raffreddamento che si bloccano o perdono acqua. Io stesso ricevo quotidianamente lamentele da amministratori locali, consiglieri regionali e cittadini per l’inefficienza del servizio proposto, per le proteste dei pendolari che stanno diventando sempre più incalzanti. Disagi che ormai riguardano numerose tratte e linee della Lombardia servite da Trenord".

Rivolgendosi alla dirigenza dell'azienda dei trasporti, l'assessore afferma che la situazione "non è più sostenibile" e chiede "uno sforzo in più" che metta fine una volta per tutte a "guasti e complessità tecniche". "È evidente - mette in guardia Lucente - che il rapporto di fiducia debba essere connotato da una reciproca soddisfazione, legata ai risultati ottenuti": un riferimento a un possibile cambiamento dei vertici di Trenord, scelti dalla Lega nella passata legislatura. Il monito arriva in concomitanza con il rinnovo del contratto di servizio, stabilito dalla giunta regionale a maggio e che a dicembre diventerà definitivo. Alla luce di questo, il politico scrive: "Abbiamo il dovere di consegnare ai cittadini un sistema funzionante, moderno e in grado di rispondere in maniera puntuale". "Subire passivamente inefficienze e carenze - chiosa l'assessore - non è nel mio stile e non può fare parte del bagaglio umano di dirigenti atti a rispondere in maniera solerte alle complessità che quotidianamente si presentano in ambito ferroviario".