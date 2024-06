Regole anti movida per luglio: cosa cambia per vetro e lattine

Tornano a luglio le regole "anti movida" in determinate aree di Milano. L'ordinanza è stata pubblicata giovedì in Albo pretorio e si riferisce al periodo da mercoledì 3 luglio a giovedì 1° agosto, introducendo divieti specifici su bevande in vetro o lattina, nonché somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica di bevande alla spina. Il vetro sarà consentito soltanto per la consumazione nei locali o nei dehors con servizio al tavolo. I divieti sono in vigore tutti i giorni dalle 22 alle 5.

Le aree sono sempre le stesse dei divieti di maggio: Duomo, Arco della Pace, Ticinese (con Darsena, Navigli e Tortona), NoLo, Como (con Gae Aulenti, Garibaldi e Brera), Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi, Bicocca, Leonardo da Vinci e 5 Vie. L'elenco dettagliato delle strade comprese (con tanto di cartine) è allegato all'ordinanza.

I divieti

E ora i divieti nello specifico. Innanzitutto è vietato vendere o cedere anche gratuitamente bevande (alcoliche e non alcoliche) in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. In secondo luogo è obbligatorio somministrare bevande alla spina (alcoliche e non alcoliche) in contenitori di carta o di plastica. In terzo luogo, è consentito l'uso del vetro soltanto per la somministrazione all'interno dei locali e nei plateatici con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in vetro o lattina.

L'ordinanza sui dehors

Sempre per fronteggiare la movida, resta in vigore fino al 4 novembre un'altra ordinanza, che riguarda quasi tutte le zone interessate anche dal divieto temporaneo di vetro e lattine, nelle quali i bar e i ristoranti dovranno limitare l'uso dei dehors non oltre l'1 di notte e non prima delle 6 del mattino, oppure dalle 2 alle 6 nelle notti tra venerdì e domenica. Allo stesso tempo, fino alle 6 del mattino è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche. Questa ordinanza, approvata a maggio e tuttora in vigore, interessa le seguenti aree: NoLo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, corso Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli.