Secondo Renzi, le case di Milano costano di più perché ci sono i "migranti ricchissimi"

Nel centro storico di Milano si è verificato un cambiamento 'demografico' e sociale grazie agli stranieri ricchissimi, che hanno potuto beneficiare di una legislazione favorevole introdotta dopo la Brexit, per attirare questa categoria di 'migranti'. Ma forse questo cambiamento si è spinto anche troppo in là. Lo ha detto a Milano il leader di Italia Viva Matteo Renzi, durante un convegno sui migranti e l'Europa organizzato da Fondazione Oasis all'Università Cattolica.

"A Milano - ha affermato l'ex presidente del consiglio - la popolazione nel centro storico è completamente cambiata dopo che, dopo la Brexit, abbiamo fatto una legge per attirare popolazione di altissimo censo. Pagano una flat tax di 100mila euro e comprano casa. Così stanno cambiando il mercato immobiliare e il tessuto sociale di Milano". E ha concluso: "Forse anche troppo", facendo probabilmente riferimento all'impennata dei prezzi delle case in città.

Cresce il turismo

L'interesse verso Milano da parte degli stranieri con tanto denaro a disposizione è indiscutibilmente cresciuto, come dimostra il buono stato di salute del mercato immobiliare del lusso, soprattutto nel centro città per tagli medio-grandi o molto grandi. Un fenomeno, quello dell'attrattività di Milano, che nasce agli albori di Expo 2015 e prosegue successivamente, fermandosi solo a causa della pandemia Covid, per poi riprendere ancora più vigore di prima, come testimoniano anche le cifre sui turisti, mai così alte come nel 2023.