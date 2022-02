A Milano continuano a calare i residenti: -6.000 nel 2021

Due conferme: Milano resta 'città dei single' e prosegue nella perdita di residenti. Lo si evince dai dati demografici aggiornati al 31 dicembre 2021 sugli iscritti all'anagrafe. C'è una sola 'fetta' di città dove i residenti aumentano, ed è il municipio 8, quello che va da Quarto Oggiaro a via Paolo Sarpi, da City Life al QT8 e al Gallaratese, comprendendo gli assi di via Cenisio, corso Sempione e viale Certosa.

Il 31 dicembre 2021, Milano contava 1.386.285 residenti, contro 1.392.502 dell'anno precedente, quando si era già scesi sotto il milione e 400 mila abitanti, una 'vetta' raggiunta nel 2019. Seimila in meno in un anno. In città, quindi, è ripreso a calare il numero di residenti, dopo la risalita avviatasi alle soglie di Expo 2015. Ma era appunto una risalita, perché ancora prima il dato dei residenti era stato di costante discesa molto a lungo.

Solo in parte la ragione del calo va attribuita al covid, sia nel senso del maggior numero di morti (certificato) nel 2020 sia nel senso della 'fuga' per tornare nei luoghi d'origine o fuori città nel 2021. Certo questi sono aspetti in parte determinanti. Più in generale, va detto che la qualità della vita è tornata ad essere un fattore decisivo, per molti, rispetto alla vicinanza con il lavoro, l'università, l'intrattenimento e la movida. Avere a disposizione spazi verdi vicino a casa e appartamenti non striminziti che non costino un occhio della testa è ridiventato, evidentemente, importante per molti.

Il municipio 8 aumenta i residenti (è l'unico)

Unica eccezione, si diceva, il municipio 8: nel 2021 ha raggiunto i 190.059 residenti, rispetto ai 189.969 del 2020. Poca cosa ovviamente, meno di cento in più come 'saldo', ma l'unico con segno 'più' dove tutti gli altri municipi registrano il segno 'meno'. Un dato significativo se si pensa che, nello stesso anno, il municipio 5 (Ticinese, Vigentino e Gratosoglio) ha perso 1.239 residenti e il municipio 7 (Baggio, San Siro e Vercellina) 1.153. E si tratta di due 'fette' di Milano non certo svantaggiate. Il municipio 5 è attiguo a Fondazione Prada ed è dato da tutti gli 'osservatori' come potenzialmente quello più in trasformazione nel prossimo futuro (eppure perde residenti più di tutti). Il municipio 7 non è certo avaro di parchi, essendo il più verde della città.

Il fatto che il municipio 8 guadagni residenti si può spiegare con quattro fattori, non necessariamente in ordine d'importanza. Primo, ha quartieri attrattivi come Cascina Merlata, City Life e via Paolo Sarpi. Secondo, vi si trovano nuovi interventi residenziali tra cui, ancora, Cascina Merlata, ma non solo. Terzo, ha case accessibili (almeno rispetto ad altre zone della città magari ultimamente più 'di moda' ma per niente migliori, anzi). Quarto, ha tanti spazi verdi e le sue 'periferie' non sono solo strade e case dormitorio ma anche giardini e parchi. Un mix di motivazioni che stupisce solo chi non conosce il territorio.

Single e stranieri

Se Milano si conferma la città dei single (44%, contro il 36% di coniugati), sul fronte della popolazione straniera il 2021 ha segnato il sorpasso degli egiziani che ora sono la prima comunità in città con 41.131 residenti, togliendo ai filippini (fermi a 40.271) uno storico primato. La terza comunità è quella cinese con 33.231 residenti.