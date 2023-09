Apre la nuova residenza del Politecnico: 213 posti letto per gli studenti

Porte aperte per la nuova residenza per studenti del Politecnico di Milano, Marie Curie. Lo studentato si trova in piazzale Ferrara, a pochi passi dalla fermata metropolitana di Corvetto. Gli affitti vanno dai 6mila ai 7.700 euro per 11 mesi.

Il progetto di riqualifica dell’edificio, da 12 milioni di euro, è stato finanziato dal Miur, oltre che da regione, comune, Aler e dalla Fondazione Politecnico. La struttura è di proprietà del comune di Milano, ma resterà a uso gratuito dell’università per trent’anni.

La residenza si sviluppa su un’area di 6.800 metri quadrati spalmati su 8 piani con seminterrato. 77 gli appartamenti tra bilocali, trilocali e quadrilocali con bagno e cucina. Disponibili anche camere singole e doppie con spazi comuni per un totale di 187 posti letto. Altri 12 monolocali e, infine, 7 camere doppie con living e cucina esterni. In totale lo studentato offre 213 posti per italiani e stranieri.

Non finisce qui. La residenza comprende zone a disposizione per gli ospiti, ma anche sale studio, una palestra, la lavanderia. Spazio allo svago con sala giochi, sala video, musica e area break. Il 60% dei posti viene riservato ai Dsa con una trattenuta di 2.600 euro dalla borsa di studio.

"Quello che arriva a conclusione oggi è un progetto che si inserisce nell'ambito del programma di riqualificazione di tutto il quartiere e che si è concretizzato grazie alla collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti. È stata questa collaborazione, nata al fine di ottenere il bene della comunità e dei cittadini, a segnare positivamente tutto il percorso fatto: siamo partiti dall'edificio del progetto avviato da Aler per arrivare, superando anche qualche difficoltà, all'inaugurazione di oggi", ha affermato l'assessore alla casa e housing sociale della regione, Paolo Franco, durante l'inaugurazione.

Presenti anche Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, Veronica Marrocu, presidente del consiglio degli studenti del Politecnico, Anna Scavuzzo, vice sindaca e assessora all’istruzione. Il progetto è stato presentato da Graziano Dragoni, direttore generale del Politecnico.