10 milioni dalla Regione Lombardia, 11 dal Politecnico: più posti letto per gli universitari

Dieci milioni di euro in co-finanziamento dalla Regione Lombardia per riqualificare la casa dello studente intitolata a Leonardo da Vinci e situata a Milano in viale Romagna. Lo annunciano Attilio Fontana, presidente della Regione, e Alessandro Fermi, assessore all'università, partecipando all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano (che compie 160 anni di storia).

Il restyling servirà a riqualificare 259 posti letto. La residenza, entro il mese di settembre del 2026, potrà ospitare 420 studenti. Il Politecnico investirà 11 milioni nei lavori. "Si tratta di un'opera prioritaria, specialmente in questo periodo: gli studenti universitari che arrivano da fuori sede a Milano affrontano un costo della vita elevato, soprattutto a causa del caro affitti", dichiarano Fontana e Fermi in una nota.

Il Politecnico gestisce l'immobile in comodato gratuito per 35 anni e, attraverso le risorse messe a disposizione, potrà completare la riqualificazione con il recupero, la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento e il risanamento che consentiranno d'incrementare i posti letto disponibili.