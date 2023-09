Da ecomostro a residenza universitaria

Gli studenti del Politecnico hanno a disposizione una nuova residenza universitaria a Milano, intitolata a Marie Curie, con 213 posti letto. La struttura, inaugurata mercoledì 20 settembre, si trova in piazzale Ferrara: è stata concessa dal Comune all'ateneo in uso gratuito per 30 anni. Nutrita la presenza alla cerimonia inaugurale: oltre ai vertici del Poli, tra cui la rettrice Donatella Sciuto, c'era la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, e poi l'assessore regionale alla casa Paolo Franco.

L'edificio sorse nel 2012 sempre come residenza per studenti, ma venne abbandonato per circa 10 anni dopo l'inizio dei lavori, fino a quando (nel 2021) la Regione Lombardia, l'Aler e il Comune di Milano hanno affidato al Politecnico il completamento dell'opera.

Salgono così a 3mila i posti letto in residenza offerti dal Politecnico. Le opere di riqualificazione (per 12 milioni di euro) hanno riguardato sia il consolidamento delle strutture preesistenti sia la realizzazione di opere di completamento strutturali. La residenza è grande circa 6.800 metri quadrati su otto piani. I posti letto sono suddivisi in 77 appartamenti da 2, 3 o 4 posti con bagno e cucina, oltre ad altri 133 posti in camera singola e 54 in camera doppia con spazi di cucina e soggiorno comuni. Ci sono poi 12 monolocali e 7 camere doppie con zona living e cucina esterni.

Nella struttura ci sono anche spazi comuni: sale studio, palestra, lavanderia, sala giochi, sala video, sala musica e aree break. Le aree esterne sono destinate a pubblica piazza. Il 60% dei posti è destinato ai Dsu (con una trattenuta di 2.600 euro dalla busta). I costi per i restanti posti vanno da 6mila a 7.700 euro per 11 mesi, a seconda del tipo di alloggio. Il finanziamento per realizzare la residenza è arrivato dal Miur, da Regione Lombardia, da Fondazione Politecnico. Hanno contribuito anche il Comune di Milano e Aler.