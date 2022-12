La Statale prende 11 milioni dal Pnrr per le residenze degli studenti

Quasi 11 milioni di euro dal Pnrr per la residenzialità universitaria: la Statale di Milano ha ricevuto il finanziamento più alto tra quelli destinati agli atenei italiani. L'importo è di 10 milioni e 720mila euro. I fondi saranno impiegati nella gestione di 268 nuovi posti letto, per nove anni, nell'ambito dello studentato allestito da Hines all'ex consorzio agrario di via Ripamonti 35.

Le nuove sistemazioni per gli studenti della Statale saranno disponibili già dal 20 dicembre 2022, e questo permetterà a chi è in lista d'attesa di accedervi da subito. In totale, i posti letto per gli studenti dell'ateneo di via Festa del Perdono diventano 1.193 per l'anno accademico in corso. Ma diventeranno 1.280 già per il 2023/2024 e 1.971 per il 2025/2026, considerando le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni programmate.

"Si tratta di un finanziamento molto importante per noi", spiega Marina Brambilla, prorettrice della Statale, delegata ai servizi per la didattica: "Potremo garantire, già dall'inizio del 2023, ben 268 posti in più agli studenti nell'ambito del diritto al diritto allo studio, in un contesto di alta qualità, per la cui conversione in studentato si è fortemente speso il Comune di Milano. Le esigenze di residenzialità studentesca sono in forte crescita nel nostro territorio, la Statale in particolare registra un costante aumento del numero di studenti fuori sede e internazionali. Il percorso di miglioramento dei servizi agli studenti intrapreso da Unimi è costante e al centro del nostro piano strategico".