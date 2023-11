Suite, camere doppie e tutti i comfort: nel Milanese il resort di lusso solo per gatti

Un hotel solo per gli amici a quattro zampe. Aprirà il 3 dicembre a Ozzero, nel Milanese, l'hotel relais per gatti "Casale dolci Cosi", una struttura dotata di tutti i comfort per felini - e soprattutto padroni - esigenti.

Nell'albergo, di quasi 300 metri quadrati, ci sono vere e proprie camere singole, doppie o suites per i mici. I gatti avranno a disposizione acqua microfiltrata, cibo servito in ciotole di carta di mais monouso, mentre i padroni, grazie alle webcam installate in tutte le stanze, potranno controllare i loro felini anche a distanza.

Non solo lusso, però. Ma anche solidarietà. Il rifugio sarà infatti completamente gratuito per le persone, indicate dai servizi sociali, che devono affrontare un ricovero in ospedale o un periodo di convalescenza dovendo così lasciare da solo il proprio gatto.

"Per famiglie o persone segnalate dai servizi sociali - ha spiegato l'allevatrice Cosetta Bosi, creatrice della struttura con Gabriella Di Girolamo - diamo la possibilità gratuitamente di lasciare il proprio felino per periodi pari al ricovero e convalescenza del proprietario, o di farlo visitare dai nostri veterinari, sempre gratuitamente".