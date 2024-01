La cripta sotto l'obelisco di 5 Giornate sarà restaurata

È stato presentato il progetto per restaurare la cripta interna all'obelisco di piazza 5 Giornate a Milano, grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano, l'Università Statale e la Fondazione Ca' Granda - Ospedale Maggiore - Policlinico. L'obelisco in bronzo (alto circa 23 metri) venne affidato allo scultore Giuseppe Grandi e realizzato alla fine del XIX secolo. È circondato da cinque figure femminili (allegoria delle 5 Giornate) in ricordo dei moti avvenuti tra il 18 e il 22 marzo 1848.

L'obelisco riporta i nomi dei caduti, sepolti dapprima in Ca' Granda e in Santa Maria del Carmine e, nel 1895, traslati nella cripta sottostante il monumento. Cripta oggi in stato di degrado a causa delle infiltrazioni d'acqua, che verranno eliminate da parte della Direzione Arredo Urbano. Successivamente verrà effettuata un’esplorazione georadar sia sulle pavimentazioni che sulle murature e un’analisi chimico fisica eseguita su una base di prelievi. Tutte azioni propedeutiche alla successiva posa, da parte dell'area Cimiteriali del Comune di Milano di un’apparecchiatura elettronica in grado di rimuovere la causa all’origine dell’umidità da risalita.

Accanto al restauro della cripta, si procederà al recupero e studio dei resti scheletrici lì conservati. Questa fase del progetto vedrà come responsabile la professoressa Cristina Cattaneo, docente di Medicina Legale all'Università degli Studi di Milano e fondatrice del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense della Statale di Milano), che si occuperà del coordinamento e delle analisi del materiale. "Si tratta di un progetto multidisciplinare nato dalla convergenza di professionalità e competenze distinte, animate e guidate dalla responsabilità della condivisione, con tutte le persone che vivono la città, della ricchezza e bellezza del patrimonio storico, culturale e artistico collettivo", afferma la responsabile della cripta di piazza 5 Giornate, Giovanna Colace.

A causa della perdita di documenti di archivio, non è noto quali e quanti corpi siano stati esumati dalla cripta della Ca' Granda e dalla chiesa di Santa Maria del Carmine e poi traslati in quella di 5 Giornate. Non si sa, quindi, se nel trasferimento dei caduti, avvenuto quasi cinquant’anni dopo la rivolta, siano state recuperate dal sepolcreto dell’Ospedale unicamente le salme dei patrioti o anche i resti di altri cadaveri, compresi i corpi dei soldati avversari e dei degenti ospedalieri. Inoltre, non si conosce lo stato di conservazione delle spoglie tumulate, ovvero se si tratti di resti in casse, scheletri singoli o solo ossa mescolate fra loro. L'obiettivo, perseguito applicando il metodo già utilizzato durante lo studio del sepolcreto posto sotto la cripta della Ca' Granda, sarà dunque quello di ricostruire la storia di vita e di morte di ciascuna persona, restituendole così la sua dignità.

"La Ca' Granda è stata la prima custode dei caduti delle 5 Giornate, ha accolto i loro resti dando una degna sepoltura a coloro che avevano combattuto per il bene della nostra città. Grazie ai documenti del nostro archivio storico siamo in grado di dare un nome e una professione ai caduti, e attraverso questo progetto potremo dar loro anche un volto e restituire la loro memoria", commenta Marco Giachetti (Fondazione Policlinico).

"L'Università degli Studi di Milano è onorata e lieta di partecipare a questo progetto antropologico e scientifico così utile a ricostruire uno degli eventi più importanti della storia della città", aggiunge Maria Pia Abbracchio (prorettrice della Statale): "Obiettivo primario delle analisi della professoressa Cattaneo e del suo team è determinare il profilo biologico (sesso, età, statura, etnia, malattie) della popolazione (o delle popolazioni, nel caso non ci fossero solo i patrioti) sepolta all’interno del monumento delle 5 Giornate. Potremo così portare a compimento la volontà, presente fin dai tempi dei fatti, di dare un nome a tutti i morti, che dovevano infatti, prima della sepoltura, rimanere esposti fino ad avanzata putrefazione, annotando connotati e contrassegni utili a poterli identificare in futuro".

"Il monumento commemorativo di piazza 5 Giornate fu fortemente voluto dalla cittadinanza, e quella che ruota attorno all'obelisco e alla cripta sottostante è una storia che ancora oggi tocca i cuori dei milanesi", conclude Gaia Romani, assessora ai servizi civici: "A dimostrarlo è la grande partecipazione che ogni anno, dal 18 al 22 marzo, l’apertura straordinaria registra, grazie alla passione e all’impegno dei volontari e delle volontarie in forza al Monumentale, che accolgono decine e decine di visitatori e visitatrici".