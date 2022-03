L'uovo di Pasqua (e la colomba) che finanziano il restauro del Duomo

Sono fatti di farina e cioccolato ma si trasformeranno in marmo e calce le uova di Pasqua e le colombe del Viaggiator Goloso che, dopo la collaborazione di Natale, sosterranno i restauri della cattedrale di Milano.

Entrambi i prodotti si potranno acquistare anche presso i supermercati Unes. All'interno, inoltre, ci sarà un coupon per l’ingresso alle terrazze del Duomo

"Grazie alla proficua collaborazione con Unes e Il Viaggiator Goloso possiamo proseguire nella nostra missione di comunicare e valorizzare il prezioso patrimonio culturale che la veneranda Fabbrica del Duomo, cura e tutela fin dal 1387, a nome di tutti i milanesi - sono le parole di Fulvio Pravadelli, direttore della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano -. Attraverso questa nuova iniziativa, potremo non solo celebrare la Pasqua insieme ai cittadini, ma offriremo loro la possibilità di tornare a visitare le splendide Terrazze della Cattedrale che già a fine Ottocento, come ci raccontano i documenti d’Archivio, accoglievano i milanesi per festeggiare la domenica riuniti oppure per creare momenti di piacevole condivisione. Un invito che rivolgiamo in particolare ai lombardi per tornare a scoprire le bellezze storico-artistiche del proprio territorio, quelle a due passi da casa".