Tod's finanzierà il restauro di Palazzo Marino

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano in piazza della Scala, sarà restaurato, e i lavori saranno finanziati da Tod's come "segno di gratitudine verso la città", come ha detto Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo leader nel lusso e Made in Italy. Ad aprile del 2023 era stato pubblicato un bando per la ricerca di un partner privato disposto a sostenere il restauro: bando che è stato aggiudicato giovedì con 4 offerte pervenute, tra cui quella di 'Us-The Future is now', con l'acquisto dei diritti d'immagine da parte del gruppo Tod's, è risultata col punteggio più alto per l'offerta economicamente vantaggiosa.

Il restauro riguarderà tutte le facciate del palazzo: quelle esterne (su piazza della Scala, piazza San Fedele, via Case Rotte e via Marino), per oltre 5.300 metri quadrati, e quelle interne sul Cortile d'Onore, per oltre 2.200 metri quadrati, con gli elementi del XIV secolo del portico e del loggiato. Sui ponteggi (che resteranno per un massimo di 16 mesi) sarà esposto il brand del gruppo Tod's.

Il valore complessivo dei lavori è stimato in più di 2 milioni e mezzo di euro. Il gruppo di professionisti è coordinato da Dontstop Architettura e comprende lo studio specializzato sul restauro Andrea Borri Associati, Progetto Cmr per la sicurezza, Ultra srl per le iniziative AR di cantieri aperti e il restauratore Paolo Pecorelli con l’impresa esecutrice dei lavori Estia srl.

"Parte dell'identità di Milano"

"Palazzo Marino - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - è parte dell’identità di Milano, un luogo rappresentativo della sua storia, dei valori collettivi e condivisi e dello spirito con cui ha affrontato le sfide dei tempi e nel tempo si è trasformata. L’intervento che si aprirà a breve in piazza della Scala ha un particolare rilievo certamente per il valore del recupero monumentale ma soprattutto perché riguarda il cuore civico della città e il legame dei milanesi con la loro casa".

"Questo palazzo, tra i più rilevanti edifici nobiliari di Milano, oltre a essere una delle espressioni massime dell'architettura meneghina, è un vero e proprio simbolo della città; fronteggiando il Teatro alla Scala, è diventato un punto di riferimento assoluto tanto per i milanesi quanto per le migliaia di stranieri che ogni giorno affollano la piazza antistante", ha detto Della Valle: "Ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano. Il restauro di Palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un segnale di rispetto e gratitudine verso Milano e i milanesi".

"Siamo orgogliosi di portare avanti un progetto così prestigioso. Ci tengo a ringraziare Tod’s, che ha reso possibile l’operazione acquistandone i diritti d’immagine, e la responsabile per l’agenzia dei progetti di pubblico-privato Michela Jesurum", ha concluso Tommaso Isacco Leoni, amministratore delegato di Jesurum-Leoni Comunicazione.

Le attività di sponsorizzazione, senza oneri a carico dell’amministrazione, prevedono anche una campagna di presentazione del progetto alla cittadinanza, con iniziative di 'cantiere aperto' e la possibilità di conoscere la storia e il valore dell’edificio seguendo le fasi del restauro anche su canali online e social.

La storia di Palazzo Marino

Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale, è un edificio monumentale risalente alla metà del Cinquecento. Duramente colpito dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, conserva le facciate cinquecentesche nel Cortile d’Onore, in pietra sedimentaria 'Ceppo gentile del Brembo' e 'Ceppo mezzano', così come quelle esterne.

Parzialmente ricostruito dopo i bombardamenti del 1943, i principali e ultimi interventi di restauro condotti sull’edificio, con gli allestimenti interni e le decorazioni di alcune sale, risalgono agli anni 1998-2002. Come per tutti gli edifici storici milanesi, esposti agli agenti atmosferici e allo smog, anche per Palazzo Marino si rendono necessari interventi manutentivi, per evitare l’ulteriore degrado del materiale lapideo.

Il Palazzo, oltre ad accogliere le attività e gli ospiti nazionali e internazionali dei principali organi dell’amministrazione, dal sindaco alla giunta, al consiglio comunale e alla sua presidenza, è aperto alla cittadinanza in occasione di eventi, incontri, convegni e visite guidate gratuite durante la settimana.