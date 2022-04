I resti archeologici trovati con i lavori davanti al Castello Sforzesco

Mattoni e malta. Pezzi del passato di Milano che riemergono dal buio del sottosuolo in cui erano stati confinati dalla storia. È quanto sta emergendo con i cantieri per la nuova Piazza Castello, lavori entrati nel vivo in questi giorni.

I manufatti sono tornati alla luce nelle scorse ore quando alcuni operai alla guida di ruspe hanno iniziato a scavare nell'area. La Lega, attraverso il consigliere comunale Samuele Piscina, ha chiesto lo stop dei lavori e l'intervento della soprintendenza archeologica. "Non ci voleva un genio a capire, anche guardando le vecchie mappe catastali del 1722, che scavando davanti al castello meneghino sarebbero stati rinvenuti i resti dei bastioni, dei sei baluardi e dei sei rivellini - ha tuonato Piscina in una nota -. Il comune, più o meno consapevolmente, ha però deciso di effettuare i lavori e, nonostante l’affioramento dei reperti, non si è posto il problema d’interromperli e rivedere il progetto, valorizzandoli. Non posso pensare che la giunta non sia a conoscenza degli affioramenti ed è di una gravità inaudita che il Sindaco Sala non abbia fermato questa opera di distruzione". Secondo il consigliere di minoranza, inoltre, parte dei resti affiorati nelle scorse ore sarebbero stati smaltiti come rifiuti.

L'assessorato ai lavori pubblici del comune di palazzo Marino, interpellato da *MilanoToday*, ha precisato che tutti i lavori stanno procedendo sotto la sorveglianza della soprintendenza archeologica. I cantieri, comunque, non si fermano: gli operai attualmente stanno lavorando sulle altre porzioni di cantiere mentre gli archeologi stanno rilevando i resti, in attesa delle indicazioni della soprintendenza.