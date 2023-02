I resti dell'età romana nel cantiere del nuovo albergo in centro a Milano

Un parco archeologico di 3.800 metri quadrati nel verde, con testimonianze romane emerse per caso, durante i lavori di costruzione di un albergo di cinque piani nel cuore di Milano, in via Zecca Vecchia, nel quartiere delle Cinque Vie. Ed ora nasce un comitato per la valorizzazione dell'area, quella dell'ex Garage Sanremo. Alcuni mesi fa, durante i lavori di abbattimento dell'autorimessa e l'escavazione delle fondamenta del nuovo edificio, erano emersi i primi resti, con l'intervento della Sovrintendenza e il blocco del cantiere.

Ora è arrivata la conferma che si tratta un'area di grande pregio storico: vi sono tracce della prima età imperiale, come le fondazioni di un antico edificio pubblico (forse un bagno termale, visto che vi è la prova di un sistema di riscaldamento), o i resti di un forno, ma anche un tratto di oltre 20 metri di fognatura ancora ben conservato. E poi il tracciato di due strade, una delle quali sarebbe diventata successivamente il cardo massimo dell'antica città di Mediolanum.

I residenti della zona chiedono che quest'area archeologica sotterranea venga protetta e valorizzata, come già accade per i resti dell'antico Circo Romano che, tra l'altro, sorge a poca distanza da via Zecca Vecchia: "Siamo in presenza di un ritrovamento di grandissimo pregio storico e architettonico - spiega Alex Peroni, portavoce del Comitato - e la stessa Sovrintendenza ammette che, per catalogare tutti i reperti e avere piena consapevolezza del ritrovamento, servirà ancora molto tempo. Noi crediamo che quel luogo, uno dei pochi spazi aperti in un quartiere di grande valore urbanistico e architettonico, meriti di diventare patrimonio di tutti e che i resti rappresentino una testimonianza della nostra storia da valorizzare sul posto".

Di qui la proposta di un parco archeologico che potrebbe portare grandi opportunità per la zona e per la città: "Un luogo d'incontro e di cultura - conclude Peroni - per quanti vogliono scoprire il fascino di una città le cui origini sono ancora poco valorizzate". Il comitato ha predisposto un appello che, da alcuni giorni, si può sottoscrivere presso i negozi della zona e anche online.