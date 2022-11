Esposti a Milano i resti dell'auto distrutta di Giovanni Falcone

La teca contenente i resti della 'Quarto Savona Quindici', l'auto della scorta di Giovanni Falcone sarà esposta fino a giovedì 10 novembre, in piazza Città di Lombardia- L'iniziativa è stata promossa e presentata mercoledì dalla Giunta e dal Consiglio Regionale lombardo.

Mercoledì mattina, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è tenuta la cerimonia di presentazione dell'importante testimonianza. All'evento hanno partecipato, anche Tina Montinaro (presidente dell'Associazione 'Quarto Savona Quindici' e moglie di Antonio Montinaro, Capo scorta del giudice Giovanni Falcone), Alessandro Fermi (presidente del Consiglio regionale della Lombardia) e Romano La Russa (assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale). Sono intervenuti anche Monica Forte (presidente della Commissione Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia) e Luigi Piccirillo (consigliere regionale della Lombardia e promotore dell'iniziativa).

Nella giornata di giovedì, dalle ore 8 alle 14, sarà anche possibile aderire all'iniziativa 'Donatorinati' della polizia di Stato, donando il sangue sull'Autoemoteca Avis che sarà presente in Piazza Città di Lombardia.

"Un momento particolarmente importante - ha commentato il presidente Fontana - che tutti insieme abbiamo voluto celebrare per rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita. Bisogna continuare a combattere per la difesa dei valori della legalità. Abbiamo sposato con forza e determinazione questi principi e le iniziative a sostegno della lotta alla mafia".

"Sono trascorsi 30 anni - ha detto Tina Montinaro - e i nostri ragazzi non sanno più cos'è la mafia, perché non uccide più e non fa stragi. È però importante ricordare. Ricordare sempre, perché i nostri giovani devono conoscere il passato e a loro dobbiamo far sapere cos'era ieri e cos'è oggi la mafia".

"Le immagini dell'auto sono molto emozionanti - ha sottolineato l'assessore La Russa - e dimostrano lo straordinario coraggio di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta nella lotta alla mafia. Non bisogna indietreggiare di un millimetro, questo cancro ancora non è stato estirpato, ma tutto il nostro impegno è rivolto in questa direzione. Il mio pensiero in questo momento oltre che alle vittime della strage di Capaci va anche a Paolo Borsellino e a tutti coloro che hanno perso la vita per combattere la mafia, eroi che porteremo sempre nel cuore".