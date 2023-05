Problemi con la rete Iliad: ecco cos'è successo

Dopo i problemi, che andavano avanti da martedì, la rete Iliad è stata ripristinata. La 'caduta', spiega il gruppo, è stata causata dal taglio di alcuni cavi in fibra in provincia di Pavia. Restano alcune segnalazioni al sito Downdetector ma è legato allo 'smaltimento' e a problemi temporanei. Lo spiega il gruppo che vuole "fare chiarezza su quanto accaduto, dopo esserci concentrati nella prima fase sulle azioni necessarie al rapido ritorno a pieno regime".

"Ieri (martedì, ndr) alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia. I nostri tecnici sono arrivati sul posto tempestivamente e a partire dalle 14.54 il servizio è andato verso una graduale e costante risoluzione, riducendo sempre di più il numero di utenti impattati" spiega Iliad.

"I tagli di fibra sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi diversi. Nonostante l'eccezionalità assoluta di quanto avvenuto, continueremo a impegnarci affinché in futuro anche un evento così eccezionale non abbia impatti sull'esperienza dei nostri utenti" conclude scusandosi con chi è stato impattato dal disservizio. "La qualità delle reti è e rimane la nostra priorità, insieme alla trasparenza e alla soddisfazione dei nostri utenti" ribadisce Iliad.