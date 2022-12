Rettifica di Exhibition Hub

Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Edoardo Marazzi in relazione all'articolo "Chiusa la mostra Bubble World Experience per il periodo coincidente con la mostra di Lux Eventi":

Spett.le Milano Today,

con riferimento al vostro articolo on-line, pubblicato in data odierna alle ore I0:20, avente ad oggetto il presunto divieto imposto ad Exhibition Hub in ordine all'apertura della mostra "Subbie World", preme evidenziarsi quanto segue, contestando la veridicità e la correttezza del medesimo.

Il Tribunale di Roma non ha in alcun modo affermato che Exhibition Hub si sia appropriata di immagini, ambienti ed installazioni sovrapponibili a quelli "dell'originale". Basti sul punto evidenziare come il Giudice abbia affermato che:"il formai museale "Balloon Museum" non ha gli elementi precisi, specifici e caratterizzanti del! 'opera intellettuale tutelabile".

Ebbene tale statuizione, gravemente errata e diffamatoria rischia concretamente di cagionare un gravissimo danno patrimoniale alla nostra assistita. Tanto più qualora si consideri come l'articolo in oggetto sia stata pubblicato prima ancora della decisione sulla sospensiva dell'ordinanza e nel periodo antecedente al termine uItimo assegnato daI Giudice per la diffusione della notizia; termine evidentemente a voi noto stante i riferimenti testuali al dispositivo dell'ordinanza.

Tanto meno il Giudice ha "chiuso" la mostra, come chiaramente ma ancora una volta erroneamente affermato nel titolo dell'articolo. Diffondere l'errata notizia di una definitiva chiusura della mostra rischia di creare confusione tra i consumatori che hanno già acquistato i biglietti per l'evento, con conseguente irrimediabile pregiudizio per gli organizzatori della mostra.