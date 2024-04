Elezioni Statale, Gatta si ritira dalla corsa per diventare rettore

Gian Luigi Gatta ritira la propria candidatura per la corsa al ruolo di rettore dell'università Statale di Milano. Gatta, professore ordinario di diritto penale, ha inviato una lettera all'ateneo in cui comunica "a malincuore" la decisione. Ora le elezioni, che già hanno visto al primo turno favoratia Marina Brambilla, vedranno un ballottaggio tra la docente di linguistica tedesca e il professore di organizzazione aziendale Luca Solari.

Sebbene non si era raggiunta la maggioranza assoluta, Brambilla aveva raccolto largo consenso mentre ad avere la peggio era stato Solari, portando a casa 1.379 voti su 3.856. (Gatta 753 e Solari 544). Nella missiva Gian Luigi Gatta ha parlato dei risultati come di "un'attestazione di fiducia preziosa, che mi porterò dietro negli anni. Ma non sufficiente: In più occasioni ho detto pubblicamente che il mio progetto di cambiamento avrebbe avuto bisogno di un sostegno maggioritario. Purtroppo non c’è stato".

“Se non posso vincere non dipende da me In una competizione elettorale bisogna essere realisti, evitare personalismi, rispettare il responso delle urne e anche sapere uscire di scena. Lo faccio, sia chiaro, senza alcuna condizione e senza appoggiare alcuno dei candidati”, scrive Gatta. Ora la vittoria di Brambilla è (quasi) ovvia: “Da giovedì sera ho pensato che l’unica possibilità per evitare questo esito molto probabile sarebbe stata quella di compattare il fronte della discontinuità e del cambiamento. Purtroppo, il professor Solari, pur essendo arrivato terzo, non si è convinto in questi giorni a fare un passo indietro e a unire le sue forze alle mie. Non c’è dunque la possibilità che io interpreti una candidatura unitaria della discontinuità rispetto all’attuale governance. Esattamente e proprio per questo mi ritiro”, ha spiegato il professor Gatta.