Cascina Campazzino, stop al recupero: la fondazione che ha vinto il bando rinuncia

Cascina Campazzino, nella periferia sud di Milano, resta senza assegnazione e non verrà quindi riqualificata, almeno per ora. Lo si evince da una determina del Comune di Milano, con cui viene revocata l'aggiudicazione (provvisoria) a Fondazione Fratelli di San Francesco, che ha rinunciato dopo avere vinto il bando comunale a maggio.

Il progetto prevedeva la realizzazione di una Cittadella della Carità per il recupero sociale e l'inserimento nel settore agricolo di persone in difficoltà, con attività di vario genere tra cui la realizzazione di orti, coltivazioni a frutto e ambienti polifunzionali per la didattica. La fondazione avrebbe versato al Comune, come canone, 36mila euro per la durata complessiva della concessione di 18 anni, prevedendo un investimento di più di 2,5 milioni di euro per recuperare i fabbricati e avviare l'iniziativa. Insieme a Cascina Campazzino, con lo stesso bando era stata aggiudicata (da un altro soggetto) una parte di Cascina Monluè.

Prima dell'aggiudicazione, alcuni comitati locali avevano chiesto al Comune di Milano la revoca del bando, affermando che "qualunque affidamento a un soggetto privato", prevedendo necessariamente un investimento economico, avrebbe impedito "un uso gratuito e garantito a tutta la cittadinanza" della cascina. Ora i comitati festeggiano la notizia della revoca dell'aggiudicazione.