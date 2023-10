Riaperta in anticipo via Lampugnano dopo il crollo nella cascina

È stata riaperta al traffico in anticipo via Lampugnano, nel quartiere di Trenno, dopo la chiusura dovuta alla necessità di mettere in sicurezza la cascina dei Colombini, interessata da un crollo parziale domenica 1 ottobre. L'assessorato alla mobilità aveva promesso la riapertura entro il 16 ottobre, ma già l'11 ottobre sono state tolte le transenne (che, in verità, non avevano dissuaso propriamente "tutti" dal transito, perché alcuni "furbetti" le scostavano per farsi largo con l'auto).

La cascina è da tempo abbandonata e, di recente, il Comune di Milano, che ne è proprietario, l'aveva messa a bando, insieme ad altre strutture, ma senza successo. Nota anche come Cort del Colombin, si trova al civico 170 di via Lampugnano e venne costruita tra il XV e il XVI secolo. Nessuno era presente al momento del crollo.

Via Lampugnano è ora percorribile dalle auto e anche dal bus 64: Atm ha ripristinato il percorso Lorenteggio-Bonola che, all'inizio di ottobre, si era vista costretta a deviare nel quartiere San Siro. La cascina presenta ora un'impalcatura protetta dal telo e, come già annunciato dagli uffici di Palazzo Marino, proseguono i lavori per la messa in sicurezza, di cui però non sono per ora noti ulteriori dettagli.