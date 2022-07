Fontane a Milano, riaperte quelle che non sprecano acqua

Mentre il caldo torrido continua a infiammare la pianura padana, il comune di Milano fa parziale marcia indietro sulle fontane e riapre quelle con il ricircolo dell'acqua, che non sprecano quello che è diventato ormai un bene molto prezioso, perché alle temperature molto alte si accompagna anche la siccità in questa estatae 2022.

Saranno dunque riaperte le fontane del Castello e di piazza San Babila, ma anche altre. Tra gli altri, il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi aveva fatto notare l'errore, sottolineando che, chiudendo le fontane col ricircolo, non solo non si risparmia affatto acqua, ma si eliminano "zone di refrigerio" per i cittadini. Palazzo Marino è corso ai ripari e ha stabilito che possono continuare a funzionare. Con la raccomandazione, però, di ridurre al minimo il "reintegro" dell'acqua persa per evaporazione.

E sempre per ridurre l'evaporazione, il comune di Milano suggerisce ai cittadini di innaffiare nelle ore serali. Nessun divieto per il momento. In attesa che piova di nuovo. Le previsioni del tempo parlano di possibili temporali in montagna, in Lombardia, lunedì 4 luglio, con conseguente abbassamento della temperatura, anche se le cose dovrebbero cambiare soprattutto a metà settimana.