Quando riaprirà il cavalcavia del Ghisallo?

A Milano proseguono i lavori sul cavalcavia del Ghisallo, ponte che scavalca piazzale Kennedy e collega Milano con le autostrada A8 e A4. I lavori sono iniziati il 10 luglio non termineranno prima di metà settembre, ma la situazione migliorerà nei prossimi giorni.

Attualmente gli operai stanno sostituendo integralmente i new jersey che delimitano ogni carreggiata; non solo: si sta procedendo anche al posizionamento di una nuova soletta. Un lavoro costoso, dato che il conto totale ammonta a circa 1 milione e 150mila euro. "I lavori di rimodernamento del cavalcavia si sono resi necessari per allungare la ‘vita utile’ del manufatto e migliorare la sicurezza di coloro che percorrono la strada", avevano spiegato da piazza Scala attraverso una nota.

Il collegamento - chiuso totalmente dal 26 luglio - sarà riaperto integralmente a partire dal 17 settembre. Prima di allora, tuttavia, scatterà una apertura parziale: dal 3 settembre sarà riaperto con una carreggiata in direzione centro e un'altra in direzione periferia.