L'anagrafe di Milano che riapre (dopo un anno e mezzo)

Dal 20 maggio, come già annunciato, il quartiere Niguarda riavrà uno sportello dell'anagrafe, anche se per un solo giorno alla settimana: il lunedì, nel giorno di chiusura della biblioteca rionale di via Passerini 5, una sala sarà adibita a servizi anagrafici, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30. Lo rende noto il Comune di Milano. Si conclude così, con un successo, la battaglia dei niguardesi per riottenere lo sportello, dopo la chiusura avvenuta nel mese di gennaio del 2023.

Lo sportello erogherà i principali servizi: carte di identità elettroniche, certificati anagrafici ed estratti di stato civile. Sarà previsto anche un servizio di accoglienza per raccontare il nuovo servizio all’utenza e supportare nella presa dell’appuntamento coloro che non sono riusciti a prenotare tramite il sito o lo 020202.

"La scelta di aprire questo presidio, presa congiuntamente da Comune e Municipio 9, va incontro alla necessità di supportare la popolazione più anziana e nell'ottica di una città a 15 minuti, che valorizza i quartieri garantendo servizi di prossimità", si legge in una nota di Palazzo Marino. Gli altri giorni della settimana, i cittadini possono recarsi nelle sedi di via Baldinucci (Dergano) e largo De Benedetti (Isola).

L'annuncio della riapertura dello sportello, per un giorno alla settimana, era stato dato a metà marzo. La decisione era stata anticipata in commissione a Palazzo Marino dall'assessora ai servizi civici Gaia Romani. Poco prima, a febbraio, i partiti di centrosinistra del Municipio 9 avevano organizzato una manifestazione per chiedere la riapertura proprio nell'ottica di una città a 15 minuti, "architrave della nostra azione politica".

Il Comune di Milano, all'inizio del 2023, aveva deciso di chiudere lo sportello di via Passerini perché, l'anno precedente, aveva registrato in media 35 ingressi al giorno, contro i circa 100 di Baldinucci e De Benedetti.