Entro l'estate riaprirà il terminal 2 di Malpensa

Il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa riaprirà per l'estate 2023. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, nella mattinata di giovedì 1° dicembre a margine della presentazione dell’avvio dei lavori del collegamento ferroviario Malpensa T2 – Linea RFI del Sempione.

Tra Linate e Malpensa, comunque, non è in corso nessuna "sfida". "Servono assolutamente sia Linate che Malpensa, l’importante è posizionarli con vocazioni complementari e non in sovrapposizione: con lo sviluppo che ci attendiamo nei prossimi decenni abbiamo bisogno di tutti e due - ha aggiunto Brunini -. Direi che non c’è nessuna competizione".

"Abbiamo capito a questo punto quanto sia un patrimonio del nostro sistema infrastrutturale avere due aeroporti. - ha precisato Brunini - In futuro sarà molto difficile fare nuovi aeroporti e nuove piste per non occupare nuovo territorio, quindi dovremo sfruttare al massimo gli asset infrastrutturali che abbiamo".