La casa museo di Milano che riapre dopo i lavori

Torna visitabile l'appartamento gioiello in zona corso Buenos Aires. Dopo i lavori, riapre al pubblico da oggi 1 agosto la casa museo Boschi Di Stefano.

L'abitazione, che conserva ed espone una delle più importanti collezioni d'arte del Novecento, è situata al secondo piano della palazzina di via Jan 15, realizzata negli anni '30 su progetto dell'architetto Piero Portaluppi. Come di consueto, la Casa Museo rimane aperta gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17). Sarà chiusa, invece, il lunedì e il giorno di Ferragosto.

La casa museo Boschi Di Stefano è un museo del Comune di Milano che espone una parte della straordinaria collezione d'arte del Novecento raccolta da Antonio Boschi e Marieda Di Stefano. Si tratta di un luogo unico poiché le opere sono allestite negli spazi in cui erano state in origine collocate, cioè nell'appartamento di Antonio Boschi e Marieda Di Stefano al secondo piano della palazzina di via Jan 15, progettata da Piero Portaluppi tra il 1929 e il 1930.