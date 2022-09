Cosa cambia da giovedì per la metropolitana di Milano?

Giovedì 8 settembre è prevista la riapertura della tratta della linea 2 della metropolitana interrotta dopo che una gru è crollata sui binari alla stazione di Bussero lo scorso 31 agosto. Atm, come ha spiegato in commissione al Comune di Milano il direttore generale Arrigo Giana, prevede di riaprire della tratta ma questo salvo condizioni meteo avverse (ricordiamo che c'è un'allerta meteo).

I lavori per il ripristino della linea dovrebbero concludersi mercoledì sera o al più tardi giovedì mattina. "C'è - ha spiegato Giana - un problema di allerta meteo che rischia di farci perdere qualche ora di lavoro nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì, ndr). La Procura dopo l'incidente ci ha autorizzato via via a rimuovere la gru e ad avviare il ripristino della linea. Le ultime autorizzazioni ci sono arrivate martedì sera e dal pomeriggio abbiamo avviato una serie di attività per la rimozione del braccio di gru che attraversava la tratta ferroviaria. L'operazione è stata completata e abbiamo avviato nelle prime ore della mattinata le attività di ripristino vere e proprie della linea".

L'obiettivo di Atm è di concludere le attività nella serata di mercoledì o nella prima mattinata di giovedì e a quel punto di sollecitare il prima possibile le autorizzazioni per riprendere l'esercizio. Giana ha spiegato in commissione che per la società la "sicurezza di chi lavora e di chi viaggia è la priorità numero uno. Visto che il tema della sicurezza dei cantieri è altissimo anche in questo caso tutto quello che doveva essere fatto da un punto di vista documentale e pratico è stato fatto". I lavori che hanno portato al crollo della gru dovevano "essere svolti a esercizio fermo - ha proseguito - come da ordine di servizio".