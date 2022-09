Emergenza finita: quando riapre il Passante

Il Passante di Milano torna a pieno regime. Dopo lo stop scattato lo scorso 23 luglio, quando Trenord aveva fermato i treni per un consumo anomalo delle ruote, dal prossimo 24 settembre riprende anche la circolazione dell'intera linea S6, Novara-Milano-Pioltello. Due giorni dopo, lunedì, via libera anche per la S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo.



"Dopo la riapertura parziale del servizio, avvenuta il 29 agosto scorso con la riattivazione delle linee S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Varese-Milano-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia, in seguito agli interventi sull’infrastruttura, e verificato che l'usura delle ruote sta tornando nella normalità, anche le linee S2 ed S6 riprenderanno a circolare regolarmente", si legge in una nota della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale.

In particolare, da sabato 24 settembre sarà regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello, che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi superficie. Da lunedì 26 la linea S2, che da Mariano Comense è stata limitata a Milano Bovisa, tornerà a raggiungere Milano Rogoredo. "Durante i mesi estivi sono proseguiti senza sosta gli interventi di ripristino dei treni danneggiati. Una decina di questi sono ancora fermi e saranno recuperati con il cambio delle ruote", hanno chiarito da Trenord.

Lo stop al Passante aveva visto anche uno scontro tra Trenord - proprietaria dei treni e gestore del servizio - e Rfi - proprietaria dell'infrastruttura - proprio sull'usura delle rotaie, evidenziata da Trenord ma negata da Rfi. La procura, che aveva anche sequestrato un tratto di binari, aveva infatti invitato le due aziende a collaborare.