Riapre la Pinacoteca di Brera: ingresso gratis e spettacolo di luci (e riapre anche il Duomo)

Milano torna città d'arte. Con il passaggio in zona gialla, e dopo qualche giorno per riorganizzare gli spazi, da martedì riaprono quasi tutti i musei cittadini. Con le strutture comunali e il Cenacolo, è pronta a riaprire le proprie porte anche la Pinacoteca di Brera, che ha deciso di farlo in grande stile.

Per l'occasione, infatti, la nuova illuminazione del cortile d’onore del palazzo darà vita a uno spettacolo di luce, “per calarsi in un’altra dimensione a occhi aperti - spiegano dal museo -, per sfidare il buio di questo tempo e celebrare una rinascita”. L’appuntamento è fissato dalle 18.00 alle 18.30.

Pinacoteca gratis, basta registrarsi

"Sono trascorsi tre mesi dall’ultima volta in cui siete stati a Brera. Tre mesi durante i quali abbiamo continuato a raccontarvi un museo che non si è mai fermato, portandolo a casa vostra. Eppure ci siete mancati lo stesso", confessano dalla Pinacoteca. E "per questo siamo felici di annunciare che martedì 9 febbraio la Pinacoteca riaprirà al pubblico".

La struttura sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9.30-18.30, con ultimo ingresso ore 17.00. Il biglietto è gratuito ma sarà necessaria la prenotazione su brerabooking.org.

E riapre anche il Duomo

Non solo Brera, però. Perché da giovedì 11 febbraio tocca al Duomo. La Cattedrale, come spiegato dalla Veneranda fabbrica, sarà nuovamente visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.

"Un segno importante che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l’intera città, cui le attività culturali contribuiscono in maniera determinante: tra queste è compresa l’immancabile visita al Duomo - il desiderio della Veneranda -. Auspichiamo che la fluttuante situazione pandemica possa ulteriormente migliorare, per estendere l’apertura al fine settimana e tornare così a una fruizione del Duomo completa e per tutti, in particolare per i lavoratori che hanno più difficoltà a visitare il Complesso Monumentale dal lunedì al venerdì".

"Invitiamo milanesi e lombardi a visitare il Duomo anche per sostenere con l’acquisto di un biglietto i suoi poderosi interventi di restauro portati avanti dalla Veneranda Fabbrica negli ultimi mesi", si legge in una nota.

Per celebrare la riapertura turistica è previsto uno sconto speciale del 20% su tutte le proposte di visita guidata. L'area Archeologica e le Terrazze saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 18, con ultimo biglietto acquistabile alle 16.50 e ultimo accesso alle ore 17.