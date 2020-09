Lavori finiti sul ponte di via Farini: riapre la strada, spesi 13 milioni di euro

Lavori finiti. Da venerdì 4 settembre riapre alle auto il ponte di via Carlo Farini. La strada è stata oggetto di "un importante e lungo intervento di manutenzione da parte del comune di Milano e di rete ferroviaria italiana che si era reso necessario per mantenere in efficienza le strutture portanti del manufatto e consentire contestualmente il completo rifacimento dell’armamento tranviario, delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi", spiegano da palazzo Marino, chiarendo che l'investimento - condiviso - è stato di 13 milioni di euro.

"I lavori di ripristino della costruzione erano già partiti a dicembre 2019 per quanto riguarda l'ambito ferroviario: un cantiere che, nella prima fase, aveva interessato la parte inferiore del manufatto senza impatti sulla viabilità. Soltanto da inizio luglio 2020 il ponte era stato completamente interdetto al transito per consentire gli interventi che non potevano essere realizzati in presenza di traffico", proseguono dal comune

"Da sabato 5 settembre tutto torna alla normalità e oltre al traffico veicolare riprende il regolare transito dell'autobus della linea Atm 70, della 92 su via Imbriani, e dei tram 33 e 4, quest'ultimo limitando il proprio percorso alla fermata Monumentale a causa dei lavori su via Montello sino a lunedì 7 settembre,data in cui riprenderà il normale percorso. La linea del tram 2, invece, riprenderà il suo regolare percorso a partire da lunedì 7 settembre con la fine dei lavori di via Imbriani e via Montello", chiariscono ancora dall'amministrazione.

"Insieme al cantiere di via Carlo Farini lo scorso 16 marzo erano stati avviati, sempre con Rfi, altri importanti lavori che riguardano il ponte di via Imbonati per il restauro conservativo della struttura architettonica ferroviaria e per mantenere in efficienza le strutture portanti. In via Imbonati, dove è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo per consentire la continuità del traffico veicolare e pedonale, la riapertura totale al traffico dell’arcata centrale, con l'eliminazione del restringimento e il ripristino del vecchio impianto semaforico è prevista per venerdì 25 settembre", concludono da palazzo Marino.