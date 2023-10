Riaprire i Navigli potrebbe aiutare anche contro le esondazioni del Seveso

Esondazioni del Seveso? Una soluzione, secondo alcuni, sarebbe quella di riaprire i Navigli milanesi. Quelli, per intenderci, ora sotterranei. Un vecchio 'sogno' che alla fine fu accantonato, perché occorrevano tantissimi soldi, e il sindaco Beppe Sala non se la sentì di programmare un simile investimento.

Eppure non si tratterebbe soltanto di recuperare un po' di bellezza, come quella che i canali tornati allo scoperto regalerebbero alla città. Ma anche di un'opera utile per la gestione dell'acqua. Ne è convinto Roberto Biscardini, già parlamentare e consigliere comunale socialista, presidente dell'associazione 'Riaprire i Navigli': "Da 15 anni sosteniamo come tra le utilità collaterali alla riapertura dei Navigli c'è non solo la regolazione del sistema idrico milanese, ma anche la possibilità di accogliere nei Navigli a cielo aperto le acque che dovessero ancora esondare dal Seveso e quelle che periodicamente allagano la città in occasione di violenti temporali".

Secondo Biscardini, "i ritardi di Regione Lombardia e del Comune di Milano nell’avvio dei lavori per la riapertura dei Navigli dalla Cassina de' Pomm alla Darsena, sono i veri responsabili non solo dei disagi che i cittadini hanno dovuto subire anche oggi, ma dei danni economici gravissimi alle proprietà private, agli uffici pubblici, alle scuole, alle cabine elettriche e agli stessi impianti della metropolitana".

Riapertura Navigli: una storia complicata

L'idea è stata giudicata troppo costosa (secondo una stima servirebbero almeno 400 milioni di euro) per le casse di Palazzo Marino. Prima della pandemia Covid, Sala era andato a Bruxelles per un dialogo con la Commissione europea: i fondi dell'Ue avrebbero potuto essere trovati a patto di progettare la riapertura completa rendendo i Navigli navigabili, in un'ottica di mobilità alternativa. La pandemia Covid ha bloccato tutto, poi il Comune di Milano ha provato a ottenere un finanziamento nell'ambito del Pnrr.