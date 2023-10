Vagoni del metrò pieni di more: così si ricarica l'auto elettrica in 5 minuti

A Sesto San Giovanni (Milano) sono arrivate le cabine di Enel X per la ricarica ultra fast delle automobili elettriche. È il modello più avanzato esistente ed è tra i primi in tutta la Lombardia: impiega appena 5 minuti a fare una ricarica completa. A dare la notizia è lo stesso sindaco del comune alle porte di Milano, Roberto Di Stefano.

Le cabine sono state decorate in modo da sembrare dei vagoni della metropolitana rossa. E sfruttando l'occasione il primo cittadino ha punzecchiato Palazzo Marino sui social. "Mentre aspettiamo che Milano si decida a realizzare il prolungamento della M1, noi la metro ce la costruiamo da soli! Scherzi a parte ecco le nuove cabine per la ricarica ultra fast: un pieno in appena 5 minuti".

"Invece di lasciare delle giganti cabine elettriche tristi e grigie, queste strutture sono state trasformate in vere e proprie tele per la street art, unendo innovazione sostenibilità, bellezza e rispetto per l’ambiente. A Sesto San Giovanni attraverso il mix tra progresso tecnologico ed arte, diamo nuova energia a tutte le zone della città e trasformiamo il nostro territorio in un museo a cielo aperto", ha concluso.