Riccardo Cardani vuole 30mila euro per una mano bionica

Una raccolta fondi per una mano bionica. A lanciarla sulla piattaforma Gofundme è Riccardo Cardani, un atleta della nazionale paralimpica di snowboard cross.

“Ormai 15 anni anni fa - scrive Cardani da Milano - persi l'uso del braccio destro a causa di un grave incidente stradale, ma non per questo mi sono demoralizzato. Anzi, è stato una spinta in più per arrivare ai giochi paralimpici di Pechino lo scorso anno, dopo un sacco di allenamenti, fatica, botte e dolori”.

“Quest’anno però - continua - ho deciso di amputare la mia mano. È stata una scelta molto difficile - spiega - ma essenziale per il miglioramento della mia performance fisica, e soprattutto per arrivare alle paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 al cento per cento delle mie potenzialità”.

“L'intervento - racconta - non è costato poco, ma, grazie alla chirurgia all'avanguardia, sono riuscito a recuperare la sensibilità muscolare e arrivano dei segnali molto forti sul moncone che mi permettono di muovere e controllare una mano mioelettrica. Questo mi ha dato davvero molta speranza”.

“La prima volta che ho provato la protesi Adam’s Hand è stato indescrivibile: riuscire a muovere la mano dopo quindici anni è stato qualcosa di magico. Per questo - prosegue - la vorrei acquistare ma non ho la disponibilità economica per farlo”.

Tra i primi a dare un aiuto a Cardani, c’è Michele Bertolini, 18enne di Maranello. Il ragazzo aveva raccolto anche lui 30 mila euro per una mano bionica e poi aveva promesso di voler aiutare altri che ne avrebbero avuto bisogno ad acquistare la protesi. Betolini ha deciso di contribuire con 9 mila euro sulla piattaforma.