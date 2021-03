Riccardo Chailly direttore musicale della Scala fino al 2025: la sua straordinaria carriera

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala ha accolto la proposta del Sovrintendente e Direttore artistico Dominique Meyer di prolungare fino al 2025 l’impegno del maestro Riccardo Chailly come direttore musicale. Lo si legge in una nota del teatro. Chailly, che è attualmente impegnato nelle prove di Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel con la regia di Irina Brook, ha debuttato alla Scala nel 1978 e ha assunto la guida musicale del teatro nel 2015.

Chi è Riccardo Chailly

Direttore musicale del Teatro alla Scala dal gennaio 2017, dal novembre 2015 è direttore principale della Filarmonica della Scala, con cui ha programmato un denso calendario di tournée internazionali e incisioni discografiche. Nato a Milano, ha compiuto gli studi musicali nei Conservatori di Perugia, Roma e Milano, perfezionandosi all’Accademia Chigiana di Siena ai corsi di Franco Ferrara.

Il primo incarico da direttore musicale gli è stato conferito dalla RadioSymphonie-Orchester di Berlino dal 1980 al 1988. Nel 1988 ha assunto la carica di direttore principale dell’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, incarico mantenuto per sedici anni. Nello stesso tempo è stato direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna e dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Nel 2016 si è concluso, dopo 11 anni, il suo impegno come Kapellmeister del Gewandhausorchester di Lipsia, la compagine sinfonica più antica d’Europa. Dall’agosto 2016 ha assunto l'incarico di direttore musicale dell’Orchestra del Festival di Lucerna, succedendo a Claudio Abbado. Con l’orchestra di Lucerna ha intrapreso un importante percorso discografico e un programma di tournée internazionali in cui spicca una residenza pluriennale a Shanghai.

Alla Scala, dove ha diretto un vasto repertorio operistico e sinfonico, ha proposto da direttore musicale un importante progetto di lettura delle opere di Giacomo Puccini alla luce delle ricerche musicologiche più recenti, ma anche opere di Verdi, Rossini, Donizetti e Giordano. In campo sinfonico, il 2020 propone una nuova integrale beethoveniana in occasione del duecentocinquantenario.

Dirige regolarmente le maggiori orchestre sinfoniche europee: Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris. Negli Stati Uniti ha collaborato con la New York Philharmonic, la Cleveland Orchestra, la Philadelphia Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra. In campo operistico ha collaborato regolarmente con i maggiori teatri: oltre alla Scala, il Metropolitan di New York, la Lyric Opera di Chicago, l’Opera di San Francisco, il Covent Garden di Londra, la Bayerische Staatsoper di Monaco, la Staatsoper di Vienna, l’Opera di Zurigo.

È presente con regolarità nei principali festival internazionali tra cui Salisburgo, Lucerna e i Proms di Londra. Da quarant’anni è artista esclusivo della casa discografica Decca che ha recentemente celebrato l’anniversario con un box di 55 CD. La rivoluzionaria incisione delle Nove Sinfonie di Beethoven con il Gewandhaus gli è valsa il prestigioso premio “Echo Klassik” come Miglior Direttore del 2012. Nel 2013 sono stati pubblicati tra l’altro l’integrale delle Sinfonie di Brahms con il Gewandhaus, che ha vinto il Gramophone Award come Disco dell’Anno, e “Viva Verdi”, realizzato con la Filarmonica della Scala in occasione del bicentenario verdiano.

Tra le ultime pubblicazioni ricordiamo la “Messa per Rossini” con i complessi scaligeri del 2018, cui è stato assegnato il Premio Abbiati per la discografia. Riccardo Chailly è Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana e membro della Royal Academy of Music di Londra. Nel 1998 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana; nello stesso anno la Regina dei Paesi Bassi lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine del Leone d’Olanda. Nel 2011 è stato nominato Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura francese Frédéric Mitterrand.