Riccardo, il ragazzo scomparso nel nulla prima del pranzo di nozze

La sua auto è stata trovata, ma di lui ancora non ci sono tracce. Sembra essere sparito nel nulla Riccardo Giuliani, il 35enne originario di Legnano, ma residente a Busto Arsizio, che ha fatto perdere le proprie tracce il 24 aprile scorso.

La sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Legnano dalla famiglia, che vive ancora lì, e dalla fidanzata che a breve sarebbe diventata sua moglie. Il 25, Riccardo e la compagna avrebbero dovuto prendere parte al pranzo di prova delle nozze, un appuntamento al quale però il 35enne non si è mai presentato.

Stando a quanto finora ricostruito, l'uomo avrebbe anche eluso un posto di blocco delle forze dell'ordine sul Sempione il 24 sera, per poi arrivare a Milano, dove il suo cellulare ha agganciato una cella telefonica. Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce e a nulla per ora sono valsi gli appelli dei parenti e della compagna, che si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che sta seguendo da vicino la vicenda.

L'auto, una Tiguan di colore bianco, è stata rintracciata nelle scorse ore in via Bontempelli a Como, in zona Sagnino. È stata subito avviata la macchina delle ricerche e sono scesi in campo anche i vigili del fuoco del capoluogo lariano, che partendo dal parcheggio dove è stata ritrovata la vettura, stanno cercando Riccardo nelle zone limitrofe. Per ora, però, nessuna novità.