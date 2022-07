Cos'è la malattia di Kennedy e perché il viaggio di una Citroën 2CV può servire a qualcosa

Un viaggio speciale per promuovere la conoscenza e la ricerca scientifica sulla malattia di Kennedy, conosciuta anche come SBMA, atrofia muscolare spinale bulbare. Speciale non solo per il nobile obiettivo, ma anche per come è stato portato avanti: ovvero a bordo della mitica Citroën 2CV e attraverso due continenti, Nord America ed Europa. Viaggio che lunedì 18 luglio toccherà anche Milano. Quel giorno, ad accogliere l'arrivo in città dei volontari alla guida e dei pazienti a bordo della 2 cavalli francese, ci sarà chi all'Università Statale si occupa delle ricerca sulla SBMA e alcune istituzioni cittadine.

La 2CV è partita da Los Angeles e ha raggiunto New York passando per la leggendaria Route 66. Grazie a un trasferimento via mare è arrivata a Londra, quindi attraverserà la Manica alla volta di Parigi e terminerà il suo viaggio a Roma dove le associazioni pazienti SBMA americana (KDA) e inglese (KD-UK) incontreranno quella italiana (AIMAK).

Cos'è la malattia di Kennedy (SBMA)?

SBMA è una patologia genetica rara che causa una degenerazione progressiva neuro-muscolare portando a debolezza e atrofia muscolare soprattutto agli arti superiori e inferiori e dei muscoli implicati nel linguaggio e nella deglutizione. Questa patologia porta inesorabilmente a un drastico peggioramento della qualità di vita dei pazienti. SBMA è legata a mutazioni nel recettore degli androgeni che è situato sul cromosoma X, quindi si manifesta solamente nel maschio, mentre le femmine sono portatrici sane del gene mutato. Si stima che abbia una prevalenza di 2-3 individui su 100mila maschi, ma spesso viene erroneamente diagnosticata e ad oggi non vi è cura. Per questo motivo, per i pazienti è essenziale che vengano promossi ricerca di base, studi pre-clinici e clinici.

L'arrivo a Milano della Citroën 2CV

Lunedì 18 luglio, alle 12.30 la Citroën 2CV farà una prima tappa in piazza della Scala, a Palazzo Marino, sede del Comune: ad accoglierla ci sarà l'assessore al Welfare e salute, Lamberto Bertolé, la prorettrice alla ricerca dell'Università Statale di Milano, Maria Pia Abbracchio, e il team di ricercatori.

Alle 15.30, nel Cortile d'Onore della Statale, presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi si terrà un incontro scientifico-divulgativo in cui interverranno le associazioni dei pazienti, i gruppi di ricerca impegnati nello studio della patologia delle Università degli Studi di Milano, Padova e Trento e della Fondazione Irccs Istituto Neurologico "C. Besta", i medici impegnati nella cura dei pazienti e la Fondazione Telethon che, assieme a KDA, finanzia da anni la ricerca sulla malattia di Kennedy in Italia.