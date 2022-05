Da Torino a Venezia in bici per finanziare la ricerca genetica sui tumori

Da Torino a Venezia in bicicletta per finanziare la ricerca contro il tumore al pancreas. È l'obiettivo di Massimo Canonica, dentista torinese al quale nel 2017 è stata diagnosticata proprio questa malattia. "Come tutti i pazienti del mio tipo mi adeguo progressivamente a nuovi limiti", spiega Canonica a TorinoToday, "senza però accasciarmi, per cui la progettualità a me rimane ed è fonte di vita".

Le tappe del viaggio in bicicletta saranno Novara, Milano, Brescia, Verona, Padova e Venezia: "Sensibilizzeremo - racconta - la popolazione in merito alle patologie, alle cure, ai fattori di rischio, ai sintomi, alla genetica. Il nostro scopo è raccogliere fondi per la ricerca genetica su questa patologia".

L'obiettivo è finanziare un progetto di ricerca genetica attraverso il tampone salivare per individuare i soggetti potenzialmente predisposti allo sviluppo di patologie tumorali con componente di tipo genetico. I fondi raccolti grazie a questa iniziativa verranno destinati al Registro Italiano del Cancro Familiare del Pancreas per finanziare un progetto di profilazione genetica tramite tampone salivare nei soggetti considerati a rischio di sviluppare un tumore del pancreas, curato dall’Aisp (Associazione italiana studio pancreas).