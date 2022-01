I tassi di mortalità di 10 tumori continuano a diminuire

C'è anche una po' di Milano nella ricerca pubblicata su 'Annals of Oncology', secondo cui si prevedono circa 1,4 milioni di decessi per cancro nell'Unione europea e nel Regno Unito nel 2022: per l'esattezza 1.446.000 morti (1.269.200 nell'Ue e 176.800 nel Regno Unito). I tassi di mortalità per i 10 tumori più comuni, insomma, continueranno a diminuire nel 2022 nella maggior parte dei Paesi europei. Con due eccezioni: il cancro al pancreas e quello al polmone nelle donne.

Questi dati corrispondono a una diminuzione del 6% negli uomini (126,9 decessi ogni 100.000) e del 4% nelle donne (80,2 ogni 100.000) nell'Ue dal 2017 e del 7% (113,2 ogni 100.000) negli uomini e del 6% (87,6 ogni 100.000) nelle donne nel Regno Unito, nello stesso arco temporale.

Il progetto, coordinato da Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all'università degli Studi di Milano, è stato realizzato con la collaborazione dell'università di Bologna e il sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La Vecchia e colleghi prevedono una diminuzione dei tassi di mortalità per i 10 principali tumori, anche se il numero di persone che muoiono - precisano - aumenterà nel 2022 a causa dell'invecchiamento della popolazione. Una percentuale maggiore di anziani nella popolazione, evidenziano gli esperti, significa un numero maggiore di persone nell'età in cui è più probabile che i tumori si sviluppino e che i pazienti muoiano di cancro.

Il tumore al pancreas e quello ai polmoni

La principale eccezione alle tendenze favorevoli è il cancro del pancreas, per il quale i tassi di mortalità continuano ad aumentare nelle donne (+3,4%) con poche variazioni negli uomini (in calo dello 0,7%) nell'Ue, sebbene nel Regno Unito siano in calo del 5% negli uomini e del 2% nelle donne. Altro dato significativo che riguarda questa forma di cancro è che "il tumore del pancreas ha superato quello al seno, diventando la terza causa più comune di morte per cancro nell'Ue (87.300 decessi, con un tasso di mortalità rispettivamente di 8,1 e 5,9 per 100.000 negli uomini e nelle donne)", segnalano gli autori.

Anche i decessi per cancro al polmone continuano ad aumentare nelle donne dell'Ue (+2%), anche se il tasso di aumento sta rallentando. E, ancora, i decessi per cancro dell'utero sono aumentati del 5% nelle donne del Regno Unito.