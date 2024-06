Ricette elettroniche e certificati di malattia, sistema ancora in down

Anche giovedì problemi per i certificati di malattia, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico e le ricette elettroniche. Il crash è iniziato lunedì e sta continuando a generare problemi. La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, in una nota diffusa giovedì pomeriggio, ha comunicato che anche nella giornata di giovedì "è stata limitata l'operatività del servizio di ricetta elettronica (prescrizione ed erogazione), un problema che si era verificato anche martedì.

La nota della dg Welfare precisa che la causa è da attribuirsi a "un problema informatico della piattaforma nazionale che ha creato disservizi in molte Regioni". Il malfunzionamento di giovedì ha riguardato il "servizio di accoglienza centrale", gestito a livello nazionale, per le ricette dematerializzate, e di conseguenza non è stato possibile prenotare telematicamente e registrare le ricette, nonché emettere certificati di malattia da parte dei medici. Nulla si sa sulle tempistiche con cui il problema verrà risolto.

Sempre giovedì, Roberto Carlo Rossi, presidente lombardo del sindacato dei medici, ha scritto agli uffici regionali per lamentare i "continui e gravissimi malfunzionamenti" del sistema informatico, con segnalazioni da tutta la Lombardia. "Da lunedì, soprattutto di mattina, non si riescono a fare ricette smaterializzate, non si riesce a consultare il fascicolo sanitario elettronico e non si riescono a fare i certificati di malattia telematici", ha scritto Rossi: "Il carico burocratico, anche a causa di questi disservizi, è ormai al limite estremo delle possibilità di qualsiasi medico di assistenza primaria, ma anche di qualsiasi medico che lavori nelle strutture pubbliche e debba utilizzare il Siss. È davvero vergognoso che ancora oggi, nel 2024, dopo così tanti anni di funzionamento, il sistema ancora vada continuamente in crash".