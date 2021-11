Vaccino Jonhson & Johnson, parte il richiamo in Lombardia

Sono 294 mila scarse le persone che, al 10 novembre 2021, hanno ricevuto il vaccino anti covidi di Johnson & Johnson, quello monodose, in Lombardia. L'1,93% del totale. Tutte queste persone potranno, da giovedì 11 novembre, prenotarsi per la dose 'booster', che verrà effettuata con Pfizer o Moderna, dopo il via libera a livello nazionale.

Dovranno essere passati almeno sei mesi dalla dose 'unica'. La prenotazione dell'appuntamento potrà comunque essere effettuata dall'11 novembre, attraverso il solito portale web, e sarà il sistema a proporre date compatibili con l'attesa di sei mesi. Tra le persone che avevano ricevuto il monodose di Johnson & Johnson, i senzatetto e i migranti (anche irregolari in Italia). Persone che, ora, occorrerà nuovamente rintracciare per invitarle a farsi somministrare un'altra dose di vaccino anti covid.

Terza dose a mRna per vaccinati Sputnik e Sinovac

Contemporaneamente parte la possibilità di ricevere una dose di Pfizer o Moderna per coloro che sono stati vaccinati in altri Paesi con vaccini anti covid che l'Ema e l'Aifa non hanno autorizzato, principalmente il russo Sputnik e i cinesi Sinovac e Sinopharm, diffiusi ad esempio nell'Europa dell'Est, ma anche a San Marino dove la popolazione è stata immunizzata con Sputnik.

La tempistica, per queste persone, varia. Se sono già passati sei mesi, verranno invitati a un ciclo completo di due dosi a mRna, prenotando sul portale vaccinale. Altrimenti, dopo 28 giorni dal completamento del ciclo col vaccino non autorizzato da Ema e Aifa, potranno effettuare la dose 'booster' accedendo direttamente al centro vaccinale.