A Milano ci sarà una nuova ricicleria temporanea nei weekend

Sarà aperta solo sabato e domenica e sarà temporanea: è la nuova ricicleria di via Ripamonti (all'altezza del capolinea del tram 24) che verrà attivata dal 1° ottobre 2023 da Amsa.

La ricicleria sarà aperta ogni sabato e domenica dalle 9 alle 17 con tre cassoni per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti, ferro e carta/cartone. Inoltre, da giugno 2023 è stato prolungato l'orario delle riciclerie di via Olgettina, via Corelli, via Pedroni e via Riccardo Lombardi, dal lunedì al sabato fino alle 20 e domenica fino alle 19.