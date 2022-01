I due ricorsi al Tar contro il nuovo stadio di San Siro

Sono due i ricorsi al Tar presentati nella giornata di lunedì 3 gennaio, penultimo giorno utile, contro la delibera della giunta di Milano del 5 novembre 2021 sullo stadio di San Siro. Delibera che ha confermato il 'pubblico interesse' sul nuovo impianto che, nelle intenzioni di Milan e Inter, sostituirebbe l'attuale. Entambi i ricorsi chiedono che la delibera sia annullata.

Uno è stato presentato dall'associazione gruppo verde San Siro (con l'ex consigliere comunale di sinistra radicale Basilio Rizzo), l'altro dal comitato Sì Meazza e dal Coordinamento San Siro. Quest'ultimo ricorso è stato materialmente preparato dagli avvocati Veronica Dini, Roberta Bertolani e Felice Besostri.

Il 5 novembre la nuova giunta di Beppe Sala, alla prima seduta dopo la costituzione, aveva deliberato la conferma d'interesse pubblico sul nuovo stadio di San Siro. Successivamente i club avevano indicato nel progetto di Populous (la 'Cattedrale') quello da loro prescelto, presentando un discusso rendering (pieno di alberi a tal punto da far dire a tutti che sembrava più la foresta amazzonica che il quartiere di San Siro) e rinviando al 2022 il progetto definitivo con le correzioni richieste dalla delibera della giunta milanese, tra cui l'abbattimento delle nuove costruzioni attorno allo stadio per rispettare l'indice di edificabilità di 0,35 mq/mq, limite massimo consentito dal Pgt per quell'area.

I due ricorsi e i due referendum

I favorevoli alla ristrutturazione dell'attuale Meazza insistono: il Meazza è un monumento simbolico della città, mentre il progetto di Milan e Inter sarebbe soprattutto 'speculativo' per ottenere un asset che aumenti il valore dei club e compiere un'operazione essenzialmente 'immobiliare'; inoltre esiste già verde pubblico nell'area (il recente parco dei Capitani) e verrebbe cancellato. E si muovono di conseguenza. Oltre ai due ricorsi al Tar, per i quali i tempi erano più stretti, sono in preparazione due quesiti referendari (uno propositivo e uno abrogativo), entrambi vincolanti.

Il lavoro nelle commissioni

Nel frattempo, martedì 11 gennaio (alle 17.30) iniziano le audizioni nelle commissioni comunali sullo stadio. Si comincia con Italia Nostra e l'associazione gruppo verde San Siro, come ha comunicato lunedì Enrico Fedrighini, consigliere della Lista Sala, favorevole alla ristrutturazione dello stadio attuale e tra i fautori di una ricognizione generale di tutta l'area 'vasta' attorno al Meazza e delle sue future trasformazioni.